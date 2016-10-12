Сегодня днем в Киеве до +10°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября в столице воздух прогреется до +10°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер восточный, до 6.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 октября, на юге Украины днем до +20°, местами синоптики обещают осадки.

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