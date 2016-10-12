В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 октября, на юге Украины днем до +20°, местами синоптики обещают осадки.
В столице сегодня переменная облачность, днем +10°. Ветер восточный, до 6.8 м/с.
На Украину надвигается непогода: синоптики обещают дожди, в Карпатах - очень сильный снег
Во Львове 12 октября дождь, температура воздуха днем +9°. Ветер восточный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +10°. Ветер восточный, до 8.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет дождь. Температура +9°. Ветер восточный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +13°, ветер восточный, до 13.3 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +10°, ветер восточный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +20°. Ветер восточный и юго-восточный, до 8.4 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +12°. Ветер восточный, свежий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +10°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, днем +10°. Ветер переменный, легкий.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге до +16°
В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +10°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +10°
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Днепр+22°... +9°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+19°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+21°... +9°
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Черновцы+28°... +15°