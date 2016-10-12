В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 октября, на юге Украины днем до +20°, местами синоптики обещают осадки.

В большинстве регионов Украины сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня переменная облачность, днем +10°. Ветер восточный, до 6.8 м/с.

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Во Львове 12 октября дождь, температура воздуха днем +9°. Ветер восточный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха днем +10°. Ветер восточный, до 8.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет дождь. Температура +9°. Ветер восточный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +13°, ветер восточный, до 13.3 м/с.

На юге сегодня до +20° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +10°, ветер восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +20°. Ветер восточный и юго-восточный, до 8.4 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +12°. Ветер восточный, свежий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +10°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +10°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +10°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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