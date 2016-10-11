В Одессе школьникам разрешили в среду не посещать занятия из-за шторма

В Одессе школьникам разрешили завтра не посещать занятия в связи с надвигающимся штормом.

12 октября в городе и области объявлено штормовое предупреждение / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, 12 октября в городе и области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, на 12 октября в городе и области объявлено штормовое предупреждение.

«Городские школы и детские сады завтра работают в штатном режиме, но родители могут оставить детей дома. Школьники, родители которых примут решение оставить ребенка дома, отработают пропущенные занятия в индивидуальном порядке... Руководителям предприятий руководство города просит учитывать сложные погодные условия при организации рабочего процесса», - отметили в пресс-службе.

Уже отменен из-за непогоды ряд запланированных мэрией мероприятий, в числе которых - совещание с руководителями автостоянок о подготовке к работе в зимний период.

Как пояснили в мэрии, в среду, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. Утром и днем сильный дождь. Ветер северо-восточный 19-24 м/с, утром и днем порывы до 25-27 м/с. Видимость во время дождя 500-1000 метров. Температура ночью и днем 11-13 градусов тепла.

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Учитывая возможное сильное ухудшение погоды (сильный проливной дождь и порывистый ветер), в Одессе работает штаб по ликвидации последствий непогоды. Все городские коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Во избежание возможных подтоплений специалисты КП «Городские дороги» внепланово проводят очистку ливневых стоков и, в случае необходимости, будут оперативно выезжать на улицы города для ликвидации последствий дождя.

Кроме того сотрудники других профильных коммунальных предприятий города будут максимально оперативно устранять возможные последствия непогоды.

Одесситов просят по возможности ограничить поездки, а также быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.