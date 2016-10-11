На Украину надвигается непогода: синоптики обещают дожди, в Карпатах - очень сильный снег

17:16, 11 октября 2016
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На значительной территории Украины 12 октября ожидаются сильные дожди, в Карпатах очень сильный снег.

Похолодание по-настоящему пришло в Украину - так выглядит Буковель 5 октября / www.facebook.com/bukovel
Похолодание по-настоящему пришло в Украину - так выглядит Буковель 5 октября / www.facebook.com/bukovel

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, по информации Гидрометцентра, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой днем и в Винницкой, Николаевской и Херсонской областях будет сильный дождь.

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В Одесской и Черновицкой областях - очень сильный дождь, в Карпатах очень сильный снегопад.

Полиция призывает водителей при такой погоде быть особенно внимательными за рулем, неуклонно придерживаться Правил дорожного движения.

При недостаточной видимости, а особенно с наступлением сумерек водителям и пешеходам рекомендуют обязательно выделить себя на дороге.

Водители должны заблаговременно включить габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы – использовать светлую одежду и по возможности светоотражающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать.

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