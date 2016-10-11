На Украину надвигается непогода: синоптики обещают дожди, в Карпатах - очень сильный снег
На значительной территории Украины 12 октября ожидаются сильные дожди, в Карпатах очень сильный снег.
Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, по информации Гидрометцентра, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой днем и в Винницкой, Николаевской и Херсонской областях будет сильный дождь.
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В Одесской и Черновицкой областях - очень сильный дождь, в Карпатах очень сильный снегопад.
Полиция призывает водителей при такой погоде быть особенно внимательными за рулем, неуклонно придерживаться Правил дорожного движения.
При недостаточной видимости, а особенно с наступлением сумерек водителям и пешеходам рекомендуют обязательно выделить себя на дороге.
Водители должны заблаговременно включить габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы – использовать светлую одежду и по возможности светоотражающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°