В Киеве завтра без осадков, днем температура до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +9°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +6°.

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Ветер восточный, до 7.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:16, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на юге Украины до +20°, местами пройдут дожди.