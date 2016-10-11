В Киеве завтра без осадков, днем температура до +9°

19:00, 11 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +9°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +6°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге до +16°

Ветер восточный, до 7.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:16, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на юге Украины до +20°, местами пройдут дожди.

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