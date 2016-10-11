В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября на юге Украины до +20°, местами пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +9°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.
Во Львове 12 октября пройдет дождь, ночью +2°, днем +9°. Ветер восточный, умеренный.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге до +16°
В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.1 м/с.
В Виннице в среду ожидаются осадки. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер восточный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью +7°, днем +13°, ветер восточный и юго-восточный, сильный.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер восточный, до 8.3 м/с.
В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +14°, днем +20°. Ветер восточный и юго-восточный, свежий.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +7°, днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 10.1 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью +6°, днем +10°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью +6°, днем +11°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°