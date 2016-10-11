В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 12 октября на юге Украины до +20°, местами пройдут дожди.

В большинстве областей Украины завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +9°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.

Во Львове 12 октября пройдет дождь, ночью +2°, днем +9°. Ветер восточный, умеренный.

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В Луцке завтра переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 8.1 м/с.

В Виннице в среду ожидаются осадки. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер восточный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью +7°, днем +13°, ветер восточный и юго-восточный, сильный.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью 0°, днем +9°. Ветер восточный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер восточный, до 8.3 м/с.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +14°, днем +20°. Ветер восточный и юго-восточный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +7°, днем +13°. Ветер восточный и северо-восточный, до 10.1 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью +6°, днем +10°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью +6°, днем +11°. Ветер восточный, до 6.2 м/с.

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