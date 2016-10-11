В результате урагана "Мэттью" в США погибли 30 человек

16:01, 11 октября 2016
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Число жертв мощнейшего за последние 10 лет урагана "Мэттью" в США увеличилось до 30.

Последствия урагана
Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает NBC News.

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Во Флориде жертвами стихии стали 12 человек, в Северной Каролине 11. Три человека погибли в Южной Каролине, три - в Джорджии, смерть одного местного жителя подтвердили в Вирджинии.

Отмечается, что во многих районах до сих пор существует угроза наводнений, поскольку после шторма во многих водоемах значительно повысился уровень воды.

Напомним, Организация Объединенных Наций попросила у доноров 119 млн долларов на помощь 750 тыс. людей в Гаити, которые пострадали от урагана "Мэттью".

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