Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 7 км
Вулкан Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря.
Об этом сообщает ТАСС.
В Мексике из-за извержения вулкана эвакуировали сотни местных жителей
"Столб пепла на вулкане Шивелуч поднялся на высоту до 7 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на 3 км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на куполе вулкана наблюдается сход обломочных лавин.
Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.
Напомним, ранее власти Индонезии ограничили доступ туристов и местных жителей к активизировавшемуся вулкану Бромо на острове Ява.
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