Вулкан Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря.

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 7 км / volkstat.ru

Об этом сообщает ТАСС.

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"Столб пепла на вулкане Шивелуч поднялся на высоту до 7 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на 3 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на куполе вулкана наблюдается сход обломочных лавин.

Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Напомним, ранее власти Индонезии ограничили доступ туристов и местных жителей к активизировавшемуся вулкану Бромо на острове Ява.