На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге до +16°

13:00, 11 октября 2016
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Сегодня и завтра на украинских трассах местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +16°.

УНИАН
На украинских трассах местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +9°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +13°, пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород во вторник пасмурно, температура в дороге +7° … +12°. В среду на этом маршруте во Львовской и Закарпатской областях ожидаются осадки, температура до +10°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +19° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +15°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +14°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +11°. 12 октября на этом направлении без осадков, температура +9°… +11°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +12°. По данному направлению в среду ожидаются осадки, температура до +9°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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