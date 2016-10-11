Нью-Йорку предсказали масштабные наводнения
В течение следующего столетия Нью-Йорку (США) будут угрожать сильные наводнения.
Об этом говорится в докладе ученых, опубликованном в журнале академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщет EurekAlert!
Число жертв урагана "Мэттью" на Гаити возросло до 1000
Исследование ученых базируется на изучении исторических метеорологических данных и моделировании погодных условий, которые ожидаются в будущем.
Ранее стихии, подобные разрушительному шторму "Сэнди" в 2012 году, возникали раз в 400 лет. Согласно полученным данным, вероятность возникновения таких катаклизмов в 21 веке увеличивается приблизительно в 4 раза.
По словам исследователя Нин Лин, климатические изменения могут привести к тому, что после 2100 года в Нью-Йорке интенсивность стихийных бедствий может увеличиться в 17 раз.
Ученые продолжают проводить исследования для получения более точных прогнозов, которые позволят специалистам в будущем смягчить последствия наводнений.
Напомним, в результате урагана "Мэттью" в США погибли 28 человек.
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