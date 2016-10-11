Тропический шторм "Николь" способен набрать силу урагана
Тропический шторм "Николь", который образовался в Карибском море, способен набрать силу урагана во вторник, 11 октября.
Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает ТАСС.
На юге Австралии прошел мощный шторм
"Прогнозируется постепенное усиление. "Николь", как ожидается, наберет силу урагана во вторник", - говорится в сообщении.
Эпицентр "Николь" находится в 635 км к югу от Бермудских островов, максимальная скорость ветра составляет 26,8 м/с. Сейчас шторм движется со скоростью 2,7 м/с на север.
Как сообщал УНИАН, в результате урагана "Мэттью" в США погибли 28 человек. Этот ураган оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории по шкале Сафира-Симпсона.
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