Тропический шторм "Николь" способен набрать силу урагана

11:31, 11 октября 2016
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Тропический шторм "Николь", который образовался в Карибском море, способен набрать силу урагана во вторник, 11 октября. 

Тропический шторм
Тропический шторм "Николь" / Reuters

Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает ТАСС.

На юге Австралии прошел мощный шторм

"Прогнозируется постепенное усиление. "Николь", как ожидается, наберет силу урагана во вторник", - говорится в сообщении.

Эпицентр "Николь" находится в 635 км к югу от Бермудских островов, максимальная скорость ветра составляет 26,8 м/с. Сейчас шторм движется со скоростью 2,7 м/с на север.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана "Мэттью" в США погибли 28 человек. Этот ураган оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории по шкале Сафира-Симпсона.

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