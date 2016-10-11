Количество жертв урагана "Мэттью" в США увеличилось до 28

В результате урагана "Мэттью" в США погибли 28 человек. Более 1 млн потребителей остались без электричества.

Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает ABC News.

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Не менее 11 человек погибли в Северной Каролине, девять - во Флориде. В Джорджии жертвами стихии стали четыре человека, трое погибли в Южной Каролине, смерть одного местного жителя подтвердили в Вирджинии.

Ураган "Мэттью" оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра доходила до 230 километров в час.

Напомним, Организация Объединенных Наций попросила у доноров 119 млн долларов на помощь 750 тыс. людей в Гаити, которые пострадали от урагана "Мэттью".