Количество жертв урагана "Мэттью" в США увеличилось до 28
В результате урагана "Мэттью" в США погибли 28 человек. Более 1 млн потребителей остались без электричества.
Об этом сообщает ABC News.
На юге Австралии прошел мощный шторм
Не менее 11 человек погибли в Северной Каролине, девять - во Флориде. В Джорджии жертвами стихии стали четыре человека, трое погибли в Южной Каролине, смерть одного местного жителя подтвердили в Вирджинии.
Ураган "Мэттью" оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра доходила до 230 километров в час.
Напомним, Организация Объединенных Наций попросила у доноров 119 млн долларов на помощь 750 тыс. людей в Гаити, которые пострадали от урагана "Мэттью".
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