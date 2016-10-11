Жителей Украины предупреждают об изменении погодных условий
С 11 октября во многих регионах Украины пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 октября облачно с прояснениями. В западных и местами в северных областях небольшой, днем на юге Одесской области и в Карпатском регионе умеренный дождь (в горах с мокрым снегом); на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатском регионе местами 0-3° мороза; днем в западных и северных областях 7-12° тепла, на остальной территории 13-18°", - говорится в сообщении.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +19° (карта)
В течение 12-13 октября будет облачно с прояснениями. 12 октября ночью на Закарпатье, Прикарпатье, в Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье, в Херсонской области и в Крыму дожди, местами сильные. В Карпатах ожидается сильный мокрый снег.
13 октября в Украине, кроме севера, дожди, ночью местами сильные, в западных областях с мокрым снегом. Температура ночью 2-7° тепла, на юге до +12°.
12 октября в Карпатах, 13 октября в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 7-12° тепла, на юге страны до +17°, 13 октября в западных, северных и центральных областях 3-8° тепла.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу.
Погода в Украине
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Херсон+26°... +14°
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