В Киеве сегодня днем до +9°, осадков не ожидается

08:30, 11 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 октября, в столице воздух прогреется до +9°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, 11 октября на юге Украины днем до +19°, местами синоптики обещают осадки.

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