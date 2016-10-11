Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября на юге Украины днем до +19°, местами синоптики обещают осадки.

В большинстве областе Украины сегодня без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В столице сегодня пасмурно, днем +9°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°

Во Львове 11 октября переменная облачность, температура воздуха днем +10°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня облачно. Температура воздуха днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +15°, ветер переменный, до 7.4 м/с.

На юге Украины сегодня до +19° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +11°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +19°. Ветер восточный, до 3.9 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +12°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также Погода на неделю: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает

В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +13°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.