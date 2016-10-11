Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +19° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября на юге Украины днем до +19°, местами синоптики обещают осадки.
В столице сегодня пасмурно, днем +9°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°
Во Львове 11 октября переменная облачность, температура воздуха днем +10°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня облачно. Температура воздуха днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +15°, ветер переменный, до 7.4 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +11°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +19°. Ветер восточный, до 3.9 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, днем +12°. Ветер переменный, легкий.
Погода на неделю: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает
В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +13°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°