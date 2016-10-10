ООН просит 119 миллионов долларов на помощь для пострадавших от урагана "Мэттью" в Гаити
Организация Объединенных Наций попросила у доноров 119 млн долларов на помощь 750 тыс. людей в Гаити, которые пострадали от урагана "Мэттью".
Как передает Русская служба Би-Би-Си, средства планируется использовать для поставок продовольствия, чистой питьевой воды и обустройства временного жилища для пострадавших.
"Ураган "Мэттью" привел к крупнейшему гуманитарному кризису с момента землетрясения 2010 года", - говорится в обращении ООН.
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В организации отмечают, что в Гаити наблюдается рост количества заражений холерой и недостаток продовольствия.
Как сообщал УНИАН, число жертв урагана "Мэттью" на Гаити возросло до тысячи человек, местные власти начали хоронить некоторых погибших в братских могилах.
Чиновники Гаити заявили о распространении холеры на опустошенном ураганом юго-западе острова.
Численность населения на Гаити составляет около 10 млн человек. Страна является самой бедной среди всех стран обоих американских континентов.
Мощный ураган, который является сильнейшим за почти последнее десятилетие, 8 октября ударил по Гаити со скоростью ветра 233 километра в час.
По официальным данным, полученным от Агентства по гражданской защите, количество погибших составляет 366 человек.
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