В Киеве завтра днем до +11°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +11°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +8°.

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Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 октября, на юге Украины до +19°, на западе пройдут дожди.