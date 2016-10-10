В Киеве завтра днем до +11°, без осадков

19:00, 10 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 октября в столице без осадков, температура воздуха днем +11°.

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +8°.

Погода на неделю: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает

Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 18:13.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 октября, на юге Украины до +19°, на западе пройдут дожди.

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