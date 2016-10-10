Завтра на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +19° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 октября, на юге Украины до +19°, на западе пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +6°, днем +8°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
Во Львове 11 октября переменная облачность, ночью +6°, днем 10°. Ветер переменный, слабый.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +9°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура ночью +5°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +9°, днем +15°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове в понедельник без осадков, температура ночью +4°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +10°, днем +19°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +7°, днем +15°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, температура ночью +7°, днем +13°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью +6°, днем +13°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°