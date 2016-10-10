Завтра на западе Украины пройдут дожди, на юге температура до +19° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 11 октября, на юге Украины до +19°, на западе пройдут дожди.

Завтра в большинстве областей без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +6°, днем +8°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Во Львове 11 октября переменная облачность, ночью +6°, днем 10°. Ветер переменный, слабый.

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +9°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Виннице в понедельник переменная облачность. Температура ночью +5°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +9°, днем +15°, ветер переменный, умеренный.

В Харькове в понедельник без осадков, температура ночью +4°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +5°, днем +15°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +10°, днем +19°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +7°, днем +15°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, температура ночью +7°, днем +13°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью +6°, днем +13°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.