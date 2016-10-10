В понедельник, 10 октября, вулкан Ключевской на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла на высоту 6 км.

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6 км / volkstat.ru

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю, передает ТАСС.

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"Днем 10 октября, по спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 6 тыс. метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 20 км в восточном - юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Напомним, власти Индонезии ограничили доступ туристов и местных жителей к активизировавшемуся вулкану Бромо на острове Ява.