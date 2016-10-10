В США в результате урагана "Мэттью" погиб 21 человек

14:35, 10 октября 2016
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В США в результате самого мощного за последние 10 лет урагана погиб 21 человек.

В результате урагана
Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает ABC News.

На юге Австралии прошел мощный шторм

Ураган начал отступать в субботу вечером, оставив после себя значительные разрушения.

В Северной Каролине в результате стихии погибли девять человек. Также о погибших сообщили в штатах Джорджия, Южная Каролина и Флорида.

Напомним, ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.

На Гаити в результате стихии погибли 1000 человек. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 1,4 млн человек в стране нуждаются в гуманитарной помощи.

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