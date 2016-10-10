На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°

13:00, 10 октября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +16°.

otzyv.ru
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +8°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник дожди, температура в дороге +8° … +12°. Во вторник на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +12°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +14°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +15°.

В направлении Харькова дожди. Температура в дороге до +10°. 11 октября на этом направлении без осадков, температура +10°… +12°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +14°. По данному направлению во вторник в Черновицкой и Хмельницкой областях ожидаются осадки, температура до +12°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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