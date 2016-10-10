На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +16°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди. Температура +8°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород в понедельник дожди, температура в дороге +8° … +12°. Во вторник на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +12°.
Погода на неделю: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +14°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +15°.
В направлении Харькова дожди. Температура в дороге до +10°. 11 октября на этом направлении без осадков, температура +10°… +12°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +14°. По данному направлению во вторник в Черновицкой и Хмельницкой областях ожидаются осадки, температура до +12°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°