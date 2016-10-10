В Украине из-за непогоды были обесточены населенные пункты в 7 областях

12:05, 10 октября 2016
749

В течение 8-9 октября в результате неблагоприятных погодных условий были обесточены населенные пункты в семи областях.

В Україні через негоду були знеструмлені населені пункти / ДСНС
В Украине из-за непогоды были обесточены населенные пункты / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"8-9 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены населенные пункты в семи областях, а именно: в Киевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Херсонской. Для восстановления энергоснабжения привлечены местные бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +16° (карта)

Во время ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Черниговской областях подразделениями ГСЧС было откачано 933 кубических метров дождевых вод, освобождено 20 автомобилей из подтопленных участков дорог. Также спасатели совершили 20 выездов для распила и уборки упавших деревьев.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Особенно осторожными следует быть во время сильных ливней, ведь это природное явление является достаточно опасным и может стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
765 мм
7.0 м/с
96 %
Лента новостей