В Украине из-за непогоды были обесточены населенные пункты в 7 областях

В течение 8-9 октября в результате неблагоприятных погодных условий были обесточены населенные пункты в семи областях.

В Украине из-за непогоды были обесточены населенные пункты / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"8-9 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены населенные пункты в семи областях, а именно: в Киевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Херсонской. Для восстановления энергоснабжения привлечены местные бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

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Во время ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Черниговской областях подразделениями ГСЧС было откачано 933 кубических метров дождевых вод, освобождено 20 автомобилей из подтопленных участков дорог. Также спасатели совершили 20 выездов для распила и уборки упавших деревьев.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Особенно осторожными следует быть во время сильных ливней, ведь это природное явление является достаточно опасным и может стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.