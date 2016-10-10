В Украине из-за непогоды были обесточены населенные пункты в 7 областях
В течение 8-9 октября в результате неблагоприятных погодных условий были обесточены населенные пункты в семи областях.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"8-9 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены населенные пункты в семи областях, а именно: в Киевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Херсонской. Для восстановления энергоснабжения привлечены местные бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +16° (карта)
Во время ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Черниговской областях подразделениями ГСЧС было откачано 933 кубических метров дождевых вод, освобождено 20 автомобилей из подтопленных участков дорог. Также спасатели совершили 20 выездов для распила и уборки упавших деревьев.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
Особенно осторожными следует быть во время сильных ливней, ведь это природное явление является достаточно опасным и может стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.
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