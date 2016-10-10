На юге Австралии прошел мощный шторм

На юге Австралии пронесся шторм, в результате которого погиб человек.

На юге Австралии пронесся мощный ураган / Strange sounds

Об этом сообщает ТСН.

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Сила ветра достигала 120 км/ч, несколько человек получили травмы.

В результате стихии повалены сотни деревьев, повреждены десятки машин, порваны линии электропередач. Без электроэнергии оказались тысячи людей.

Спасательные службы получили более двух тысяч звонков с просьбой о помощи.

Напомним, в результате мощного урагана "Мэттью" на Гаити погибли 1000 человек.

"Мэттью" обрушился на Гаити в прошлый вторник, 4 октября, и принес в страну сильнейшие ливни и ветер, скорость которого достигала 233 км/ч.