На юге Австралии прошел мощный шторм
На юге Австралии пронесся шторм, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает ТСН.
Тропический шторм "Николь" достиг силы урагана
Сила ветра достигала 120 км/ч, несколько человек получили травмы.
В результате стихии повалены сотни деревьев, повреждены десятки машин, порваны линии электропередач. Без электроэнергии оказались тысячи людей.
Спасательные службы получили более двух тысяч звонков с просьбой о помощи.
Напомним, в результате мощного урагана "Мэттью" на Гаити погибли 1000 человек.
"Мэттью" обрушился на Гаити в прошлый вторник, 4 октября, и принес в страну сильнейшие ливни и ветер, скорость которого достигала 233 км/ч.
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