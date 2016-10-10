Погода на неделю: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает
На этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +26°.
Во вторник, 11 октября, на западе и севере ожидаются осадки. Температура днем +8°...+19°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +16° (карта)
В среду, 12 октября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +1°...12°, днем до +19°.
В четверг осадки ожидаются почти во всех областях, ночью -3°...+5°, днем до +17°.
В пятницу в Украине без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +6°...+13°.
В субботу в западных областях пройдут дожди. Температура ночью 0°...+7°, днем до +14°.
В воскресенье на западе и юге Украины ожидаются осадки, температура ночью -1°...+6°, днем до +13°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +11°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+17°... +12°
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Львов+16°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+17°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +11°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+19°... +11°