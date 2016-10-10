Погода на неделю: Украину накроют дожди, во всех регионах похолодает

10:25, 10 октября 2016
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На этой неделе в Украине пройдут дожди, без осадков будет лишь в пятницу. Практически во всех областях похолодает.

УНИАН
Практически всю неделю в Украине будут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +26°.

Во вторник, 11 октября, на западе и севере ожидаются осадки. Температура днем +8°...+19°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +16° (карта)

В среду, 12 октября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +1°...12°, днем до +19°. 

В четверг осадки ожидаются почти во всех областях, ночью -3°...+5°, днем до +17°. 

В пятницу в Украине без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +6°...+13°.

В субботу в западных областях пройдут дожди. Температура ночью 0°...+7°, днем до +14°.

В воскресенье на западе и юге Украины ожидаются осадки, температура ночью -1°...+6°, днем до +13°.

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