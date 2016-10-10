Число жертв урагана "Мэттью" на Гаити возросло до 1000

В результате мощного урагана "Мэттью" на Гаити погибли 1000 человек.

Последствия урагана "Мэттью" на Гаити / Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Мэттью" обрушился на Гаити в прошлый вторник, 4 октября, и принес в страну сильнейшие ливни и ветер, скорость которого достигала 233 км/ч. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 1,4 млн человек в стране нуждаются в гуманитарной помощи.

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В городе Жереми погибших пришлось хоронить в братских могилах.

Сообщается, что после прохождения урагана на Гаити 13 человек умерли в результате вспышки холеры. Местные власти опасаются распространения заболевания по всей стране.

Президент страны Жоселерм Привер объявил на Гаити трехдневный траур по жертвам урагана "Мэттью".

"В течение 3 дней траура национальный флаг будет приспущен, ночные клубы и подобные заведения - закрыты, радио и телевидению рекомендовано внести изменения в сетку программ и передавать соответствующую музыку", - цитирует ТАСС текст соответствующего указа.

Напомним, в США жертвами самого мощного за последние 10 лет урагана стали 17 человек.