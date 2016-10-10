В Киеве сегодня дождь, днем температура поднимется до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в столице воздух прогреется до +9°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня дождь / kyiv.depo.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер западный, до 7.0 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 18:15.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 октября, на юге Украины днем до +16°, местами синоптики обещают осадки.

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