В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +16° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 октября, на юге Украины днем до +16°, местами синоптики обещают осадки.

В большинстве областей Украины сегдоня без осадков / УНИАН

В столице сегодня дождь, днем +9°. Ветер западный, до 7.0 м/с.

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Во Львове 10 октября переменная облачность, температура воздуха днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +11°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура +10°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +16°, ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Украине сегодня до +16° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до +10°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +16°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +14°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +12°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +13°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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