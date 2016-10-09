В США жертвами самого мощного за последние 10 лет урагана стали 17 человек

19:33, 9 октября 2016
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Зафиксировано семь летальных случаев в штате Северная Каролина, четыре смерти в штате Джорджия, шесть человек погибли во Флориде.

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Жертвами урагана "Мэттью" в США, который в настоящий момент ослаб до уровня циклона, стали 17 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

По его данным, зафиксировано семь летальных случаев в штате Северная Каролина, четыре смерти в штате Джорджия, шесть человек погибли во Флориде.

Ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года.

Президент США Барак Обама 8 октября пообщался по телефону с губернаторами Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Флориды и пообещал оказать федеральную помощь этим штатам для возмещения ущерба, нанесенного ураганом "Мэттью".

Как сообщалось, ураган «Мэтью» на этой неделе бушевал на Гаити, на Кубе и Багамских островах. На Гаити в результате урагана погибли почти 900 человек, уничтожено до 90% поселений.

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