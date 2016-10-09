Перемещение южного циклона привело в Украину сильные дожди

13:54, 9 октября 2016
3062

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в центральных и северных областях Украины.

В нескольких областях ожидается дождливая погода / Фото УНИАН
В нескольких областях ожидается дождливая погода / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам Укргидрометцентра, в связи с перемещением южного циклона сегодня в Украине, кроме западных областей, ожидается дождливая погода.

Погода на выходные: Украину накроют дожди, на западе ожидаются заморозки

В течение 9 октября и в центральных и северных областях сильные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью 9 октября в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях очень сильные дожди.

ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
764 мм
5.7 м/с
98 %
Лента новостей