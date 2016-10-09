Перемещение южного циклона привело в Украину сильные дожди
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в центральных и северных областях Украины.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по прогнозам Укргидрометцентра, в связи с перемещением южного циклона сегодня в Украине, кроме западных областей, ожидается дождливая погода.
Погода на выходные: Украину накроют дожди, на западе ожидаются заморозки
В течение 9 октября и в центральных и северных областях сильные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью 9 октября в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях очень сильные дожди.
ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.
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