"Мэтью" погубил уже 10 человек на атлантическом побережье США

05:20, 9 октября 2016
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Ураган "Мэтью", вызвавший массовую гибель людей и сильнейшие разрушения на Гаити, достиг берегов американского штата Южная Каролина.

Подтопленный Чарлстон / REUTERS
Подтопленный Чарлстон / REUTERS

Как сообщает BBC, разгул стихии стал виной подтопления исторического города Чарлстон и гибели 10 человек на атлантическом побережье США.

Более миллиона американцев остались без электричества.

Ураган "Мэтью" оказался самым мощным в бассейне Карибского моря за последние десять лет, достигнув наивысшей пятой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра доходила до 230 километров в час.

При этом, как говорят метеорологи, сила урагана уже снизилась над морем, а скорость ветра упала до 120 километров в час, что спасло прибрежные районы США от более тяжелого удара стихии.

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Теперь "Мэтью" присвоена первая категория по шкале Сафира-Симпсона.

Около трех миллионов жителей юго-восточных штатов США эвакуировались. Барак Обама 7 октября призвал население отнестись к опасности серьезно.

Спасатели на Гаити, тем временем, сообщают о 900 жертвах "Мэтью" и продолжают раскопки завалов.

Международный Красный Крест срочно выделил для пострадавших жителей островного государства 6,9 миллиона долларов.

Медики опасаются вспышки холеры, подобной той, что была вызвана землетрясением 2010 года, от последствий которого страна не оправилась до сих пор.

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