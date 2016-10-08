Мощность разрушительного урагана "Мэттью" понижена до 1-й категории - минимальной

17:50, 8 октября 2016
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Национальный центр ураганов США понизил мощность урагана "Меттью" до 1-й категории.

REUTERS
REUTERS

Шторм был примерно в 20 милях (35 км) к юго-востоку от Чарльстона, штат Южная Каролина, двигаясь на северо-восток 12 миль в час (19 км в час), сообщает Reuters.

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Согласно сообщению, в центре зафиксировали максимально постоянный ветер "Мэттью" на уровне 85 миль в час (140 км в час).

По шкале Саффира-Симпсона 1-я категория является минимальной.

Напомним, разрушительный ураган "Мэтью" унес жизни 877 человек.

На юго-восточном побережье США начались наводнения. Около 800 тысяч домов в штате Флорида остались без электричества. Особо пострадали города Сент-Огастин и Джэксонвилл. При этом сила урагана в пятницу немного уменьшилась. Его категория была понижена на одну ступень - с 4 до 3. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами тем не менее считают, что нельзя недооценивать ситуацию.

Президент США Барак Обама ввел режим чрезвычайного положения во Флориде, Южной Каролине, Северной Каролине и Джорджии.

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