На Гаити разрушительный ураган "Мэтью" унес жизни 877 человек
Число жертв урагана "Мэтью" на Гаити достигло 877 человек.
В субботу, 8 октября, поступили сведения о погибших из отдаленных районов, которые в результате стихийного бедствия были отрезаны от внешнего мира, передает DW.
Десятки тысяч людей остались без жилья. Вдобавок страна до сих пор не оправилась от землетрясения 2010 года, унесшего жизни 200 тысяч человек.
Во Флориде более 95 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана "Мэттью"
На юго-восточном побережье США начались наводнения. Около 800 тысяч домов в штате Флорида остались без электричества. Особо пострадали города Сент-Огастин и Джэксонвилл. При этом сила урагана в пятницу немного уменьшилась. Его категория была понижена на одну ступень - с 4 до 3. Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами тем не менее считают, что нельзя недооценивать ситуацию.
Президент США Барак Обама ввел режим чрезвычайного положения во Флориде, Южной Каролине, Северной Каролине и Джорджии.
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