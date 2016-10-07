На Гаити число жертв урагана "Мэттью" превысило 800, в регионе появилась холера

21:52, 7 октября 2016
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Мощнейший ураган "Мэттью" оставил без крова над головой десятки тысяч человек и уничтожил посевы в бедном земледельческом регионе.

Следы
Следы "Мэттью" / REUTERS

Жертвами урагана "Мэттью" на Гаити стали уже 842 человека. Об этом сообщает Reuters.

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Последние данные поступили из отдаленных районов, которые были отрезаны штормом от остального мира. Стало известно, что в деревнях на западе Гаити погибли не менее 175 человек. С некоторыми из этих населенных пунктов удалось связаться только сейчас.

Как минимум три городка сообщают о десятках погибших, мэр города Шанталь сообщил о 86 погибших и 20 пропавших без вести. По его словам, большинство людей погибли, когда на их дома падали деревья.

На южном побережье уже зарегистрированы 17 случаев заболевания холерой.

"Масштабные подтопления повлияли на канализационную систему и качество воды. После урагана и на протяжении сезона дождей ожидается всплеск заболеваемости холерой", - сообщили в Панамериканской ассоциации здравоохранения.

Ураган "Мэттью", ставший сильнейшим за последние 10 лет, ранее обрушился на Гаити, Кубу и Багамские острова. Сейчас он приближается к Флориде.

Точные масштабы катастрофы еще предстоит оценить, так как спасатели до сих пор не могут попасть в некоторые пострадавшие районы.

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