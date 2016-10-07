На выходные в Украине объявлено штормовое предупреждение
По информации Гидрометцентра Украины 8 и 9 октября в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.
Так, в Крыму, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, днем 8 октября и 9 октября и в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях сильные дожди, местами грозы, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
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Кроме того, днем 8 октября в Одесской области, ночью 9 октября в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях очень сильные дожди.
"По такой погоде будьте особенно внимательными за рулем. Неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения: не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, согласно данным УНИАН Погода, на выходных на востоке Украины температура поднимется до +22°, во многих регионах пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°