На выходные в Украине объявлено штормовое предупреждение

По информации Гидрометцентра Украины 8 и 9 октября в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.

В ряды областей объявлено штормовое предупреждение / REUTERS

Так, в Крыму, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, днем 8 октября и 9 октября и в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях сильные дожди, местами грозы, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

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Кроме того, днем 8 октября в Одесской области, ночью 9 октября в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях очень сильные дожди.

"По такой погоде будьте особенно внимательными за рулем. Неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения: не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, обязательно двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно данным УНИАН Погода, на выходных на востоке Украины температура поднимется до +22°, во многих регионах пройдут дожди.