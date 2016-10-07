Число жертв урагана "Мэттью" на Гаити увеличилось до 478

16:13, 7 октября 2016
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В результате урагана "Мэттью", который обрушился на Гаити, погибли 478 человек.

Последствия урагана
Последствия урагана "Мэттью" на Гаити / Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Ураган "Мэттью" разрушил 80% зданий в городе Жереми на Гаити

Количество жертв продолжает увеличиваться, поскольку информация из отдаленных районов начала поступать недавно.

На данный момент 61,5 тысяч человек находятся в приютах.

Сейчас "Мэттью" движется в сторону побережья США. Президент Барак Обама объявил чрезвычайное положение сначала в штате Флорида, затем в Южной Каролине, а спустя несколько часов - в штате Джорджия. 

По словам губернатора Флориды Рика Скотта, для штата последствия стихии будут катастрофическими.

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