Ураган "Мэттью" разрушил 80% зданий в городе Жереми на Гаити
Мощный ураган "Мэттью" разрушил 80% зданий в городе Жереми на западе Гаити.
Об этом сообщает гуманитарная организация CARE.
Глава региональной организации CARE Жан-Мишел Вигре сказал, что Жереми "полностью уничтожен".
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"Около 80% зданий разрушено. Оборваны все провода электропередачи, телефонной связи. Банки не работают, у людей заканчиваются продукты питания и деньги", - заявил он.
На данный момент около 15 тысяч человек эвакуированы в приюты.
По последним данным, жертвами урагана на Гаити стали 339 человек.
Напомним, в американском штате Флорида более 95 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана "Мэттью".
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