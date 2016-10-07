Ураган "Мэттью" разрушил 80% зданий в городе Жереми на Гаити

15:20, 7 октября 2016
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Мощный ураган "Мэттью" разрушил 80% зданий в городе Жереми на западе Гаити.

Reuters
Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает гуманитарная организация CARE.

Глава региональной организации CARE Жан-Мишел Вигре сказал, что Жереми "полностью уничтожен".

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"Около 80% зданий разрушено. Оборваны все провода электропередачи, телефонной связи. Банки не работают, у людей заканчиваются продукты питания и деньги", - заявил он.

На данный момент около 15 тысяч человек эвакуированы в приюты.

По последним данным, жертвами урагана на Гаити стали 339 человек.

Напомним, в американском штате Флорида более 95 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана "Мэттью".

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