В Индонезии ограничили доступ туристов в район вулкана Бромо

Власти Индонезии ограничили доступ туристов и местных жителей к активизировавшемуся вулкану Бромо на острове Ява.

В Индонезии ограничили доступ туристов к вулкану Бромо Zeb Blais, snowbrains.com

Об этом сообщил официальный представитель Национального агентства по предотвращению катастроф Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, передает ТАСС.

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Радиус закрытого для посещения района составляет около 2,5 км, в настоящее время столб пепла поднимается на высоту до 300 метров.

Сообщается, что на данный момент вулкан не повлиял на авиационное сообщение, которое продолжает функционировать без перебоев.

Напомним, из-за извержения вулкана Колима в Мексике эвакуировали сотни местных жителей.

Этот вулкан периодически извергается с 2013 года, эксперты полагают, что крупное извержение может произойти в любой момент.