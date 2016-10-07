В Индонезии ограничили доступ туристов в район вулкана Бромо
Власти Индонезии ограничили доступ туристов и местных жителей к активизировавшемуся вулкану Бромо на острове Ява.
Об этом сообщил официальный представитель Национального агентства по предотвращению катастроф Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, передает ТАСС.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км
Радиус закрытого для посещения района составляет около 2,5 км, в настоящее время столб пепла поднимается на высоту до 300 метров.
Сообщается, что на данный момент вулкан не повлиял на авиационное сообщение, которое продолжает функционировать без перебоев.
Напомним, из-за извержения вулкана Колима в Мексике эвакуировали сотни местных жителей.
Этот вулкан периодически извергается с 2013 года, эксперты полагают, что крупное извержение может произойти в любой момент.
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