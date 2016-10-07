На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°

13:00, 7 октября 2016
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На дорогах Украины в ближайшие дни температура поднимется до +21°, пройдут дожди.

УНИАН
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди, температура до +14°. Завтра на этом маршруте дожди, температура +7°...+15°. В воскресенье местами ожидаются осадки, до +15°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +9°... +13°. Завтра на этом маршруте в Киевской и Житомирской областях пройдут дожди, температура до +13°. В воскресенье по этому маршруту местами ожидаются осадки, температура в дороге +9°... +13°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге +11°... +19°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать осадки, температура +9°... +19°.  В воскресенье также будет идти дождь, до +15°.  

На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура +11°...+20°. Завтра по этому маршруту ожидаются дожди. В воскресенье также синоптики прогнозируют осадки, до +16°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +11°… +13°. В субботу на этом маршруте пройдут дожди. В воскресенье местами ожидаются осадки, температура до 13 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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