На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°
На дорогах Украины в ближайшие дни температура поднимется до +21°, пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди, температура до +14°. Завтра на этом маршруте дожди, температура +7°...+15°. В воскресенье местами ожидаются осадки, до +15°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +9°... +13°. Завтра на этом маршруте в Киевской и Житомирской областях пройдут дожди, температура до +13°. В воскресенье по этому маршруту местами ожидаются осадки, температура в дороге +9°... +13°.
Погода на выходные: Украину накроют дожди, на западе ожидаются заморозки
На трассе Киев - Харьков сегодня местами пройдут дожди. Температура в дороге +11°... +19°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать осадки, температура +9°... +19°. В воскресенье также будет идти дождь, до +15°.
На Мариупольском направлении сегодня практически без осадков, температура +11°...+20°. Завтра по этому маршруту ожидаются дожди. В воскресенье также синоптики прогнозируют осадки, до +16°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +11°… +13°. В субботу на этом маршруте пройдут дожди. В воскресенье местами ожидаются осадки, температура до 13 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°