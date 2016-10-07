Погода на выходные: Украину накроют дожди, на западе ожидаются заморозки
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на востоке Украины температура поднимется до +22°, во многих регионах пройдут дожди.
В столице на выходных поройдут дожди. В субботу температура воздуха ночью +7°, днем +9°. В воскресенье +7°...+12°.
Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье без осадков, +3°...+11°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +22° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных переменную облачность. Температура воздуха в субботу ночью +1°, днем +12°. В воскресенье ночью +3°, днем +11°.
В Виннице в субботу дождь, температура воздуха +4°...+7°. В воскресенье до +10°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают дождь, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье солнечно, температура +4°...+15°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +8°...+15°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу ожидаются осадки. Температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье дождь, температура воздуха +8°...+13°.
В Симферополе завтра ливень, +11°...+21°. В воскресенье +8°...+15°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +16°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье температура поднимется до +15°, дождь.
В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +15°...+18°, ожидаются осадки.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +11°. В воскресенье температура днем +11°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +10°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха 0° …+10°.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°
В Затоке в субботу дождь, днем до +15°, в воскресенье солнечно, температура +8° …+14°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье температура до +16°, облачно с прояснениями.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°