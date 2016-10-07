Погода на выходные: Украину накроют дожди, на западе ожидаются заморозки

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на востоке Украины температура поднимется до +22°, во многих регионах пройдут дожди.

На выходных Украину накроют дожди / REUTERS

В столице на выходных поройдут дожди. В субботу температура воздуха ночью +7°, днем +9°. В воскресенье +7°...+12°.

Во Львове завтра небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье без осадков, +3°...+11°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных переменную облачность. Температура воздуха в субботу ночью +1°, днем +12°. В воскресенье ночью +3°, днем +11°.

В Виннице в субботу дождь, температура воздуха +4°...+7°. В воскресенье до +10°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают дождь, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье солнечно, температура +4°...+15°.

Прогноз на 8 октября / УНИАН

Пргоноз на 9 октября / УНИАН

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +8°...+15°, пройдет дождь.

В Днепре в субботу ожидаются осадки. Температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье дождь, температура воздуха +8°...+13°.

В Симферополе завтра ливень, +11°...+21°. В воскресенье +8°...+15°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают солнечную погоду, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +16°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье температура поднимется до +15°, дождь.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +15°...+18°, ожидаются осадки.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью +5°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +11°. В воскресенье температура днем +11°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +10°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха 0° …+10°.

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В Затоке в субботу дождь, днем до +15°, в воскресенье солнечно, температура +8° …+14°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье температура до +16°, облачно с прояснениями.

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