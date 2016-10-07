Тропический шторм "Николь" достиг силы урагана
Тропический шторм "Николь", который сформировался недалеко от Багамских островов, достиг силы урагана второй категории.
Об этом сообщает Reuters.
Во Флориде более 95 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана "Мэттью"
В настоящее время ураган находится в 545 км от Бермудских островов, скорость ветра в его эпицентре достигает 165 км/ч.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 октября, "Николь" начнет ослабевать.
Напомним, в результате разрушительного урагана "Мэттью" на Гаити погибли 339 человек. Стихия движется в сторону побережья США.
Президент Барак Обама объявил чрезвычайное положение сначала в штате Флорида, затем в Южной Каролине, а спустя несколько часов - в штате Джорджия.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+16°... +12°
-
Львов+17°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+18°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 98 %
Давление: 764 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:54
Закат 20:18
Фаза луны:
Лента новостей