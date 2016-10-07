Тропический шторм "Николь", который сформировался недалеко от Багамских островов, достиг силы урагана второй категории.

Тропический шторм "Николь" достиг силы урагана / Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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В настоящее время ураган находится в 545 км от Бермудских островов, скорость ветра в его эпицентре достигает 165 км/ч.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 октября, "Николь" начнет ослабевать.

Напомним, в результате разрушительного урагана "Мэттью" на Гаити погибли 339 человек. Стихия движется в сторону побережья США.

Президент Барак Обама объявил чрезвычайное положение сначала в штате Флорида, затем в Южной Каролине, а спустя несколько часов - в штате Джорджия.