Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

В пятницу, 7 октября, в большинстве западных областей ожидаются заморозки 0-5°.

В большинстве западных областей ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 7 октября в большинстве западных областей и в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы (на западе местами и в воздухе) заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 октября на Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м над текущими уровнями.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Напомним, 7 октября на юге Украины днем до +22°, местами синоптики обещают осадки.