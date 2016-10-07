Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий
В пятницу, 7 октября, в большинстве западных областей ожидаются заморозки 0-5°.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°
"По прогнозам Укргидрометцентра, 7 октября в большинстве западных областей и в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы (на западе местами и в воздухе) заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.
Кроме того, 7 октября на Днестре на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м над текущими уровнями.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
Напомним, 7 октября на юге Украины днем до +22°, местами синоптики обещают осадки.
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