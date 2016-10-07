Во Флориде более 95 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана "Мэттью"

В американском штате Флорида более 95 тысяч пользователей остались без электричества из-за урагана "Мэттью".

Reuters

Об этом сообщает Miami Herald.

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Сейчас "Мэттью" приближается к Флориде. Больше всего от сильного ветра пострадал округ Палм-Бич, где без света остались более 71 тыс. пользователей.

Аварийные бригады ожидают, пока скорость ветра будет ниже 56 км/ч, чтобы начать работу по восстановлению подачи электроэнергии. На данный момент скорость ветра составляет приблизительно 209 км/ч.

Ранее губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что для штата последствия стихии будут катастрофическими.