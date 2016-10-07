Сегодня днем в Киеве до +11°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 октября, в столице воздух прогреется до +11°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, 7 октября на юге Украины днем до +22°, местами синоптики обещают осадки.

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