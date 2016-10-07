В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +22° (карта)

08:04, 7 октября 2016
1641

Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября на юге Украины днем до +22°, местами синоптики обещают осадки.

volynnews.com
В Украине сегодня местами пройдут дожди / volynnews.com

В столице сегодня без осадков, днем +11°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°

Во Львове 7 октября переменная облачность, температура воздуха днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +10°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +13°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +14°, ветер переменный, до 2.9 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +22° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +19°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, легкий. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +19°. Ветер переменный, легкий.

Запад Украины засыпает снегом (видео)

В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25° В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, на востоке жара до +31° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
764 мм
5.7 м/с
98 %
Лента новостей