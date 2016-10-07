В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +22° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября на юге Украины днем до +22°, местами синоптики обещают осадки.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / volynnews.com

В столице сегодня без осадков, днем +11°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Во Львове 7 октября переменная облачность, температура воздуха днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +10°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +13°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +14°, ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Украине сегодня до +22° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +19°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +19°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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