В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +22° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября на юге Украины днем до +22°, местами синоптики обещают осадки.
В столице сегодня без осадков, днем +11°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°
Во Львове 7 октября переменная облачность, температура воздуха днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +10°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура +13°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +14°, ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +19°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем +19°. Ветер переменный, легкий.
Запад Украины засыпает снегом (видео)
В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°