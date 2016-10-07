Ураган "Мэттью" господствует на Гаити: более 300 жертв, закрытые аэропорты и миллионы эвакуированных (видео)
В результате разрушительного урагана "Мэттью" на Гаити погибли 339 человек.
Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, передает DW.
Стихия движется в сторону побережья США. Президент Барак Обама объявил чрезвычайное положение сначала в штате Флорида, затем в Южной Каролине, а спустя несколько часов - в штате Джорджия.
Всего в США в ожидании урагана эвакуированы уже около 3 миллионов человек.
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Не исключено, что для штата Флорида последствия будут катастрофическими, заявил губернатор Флориды Рик Скотт. Во всем регионе отменены занятия в школах, закрыты аэропорты. На некоторых заправочных станциях закончился бензин.
Как сообщал УНИАН, ураган "Мэттью", ставший сильнейшим за последние 10 лет, ранее обрушился на Гаити, Кубу и Багамские острова. Точные масштабы катастрофы еще предстоит оценить, так как спасатели до сих пор не могут попасть в некоторые пострадавшие районы.
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