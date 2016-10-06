Число жертв "Мэттью" достигло 140 человек, Обама объявил режим чрезвычайного положения во Флориде

Президент США Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за надвигающегося урагана "Мэттью" и распорядился оказать федеральную помощь местным властям.

Майями / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

В частности, глава государства дал поручение Министерству национальной безопасности и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях скоординировать усилия, направленные на борьбу с возможными последствиями удара стихии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что "Мэттью" оказался сильнее, чем ожидалось ранее.

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"Воздействие шторма на территорию Соединенных Штатов будет гораздо более значительным", - признал Эрнест, заверив, что власти намерены использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы защитить местное население.

"Ближайшие несколько дней станут для нас проверкой", - резюмировал он.

В настоящее время "Мэттью" угрожает юго-восточным штатам США: Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине. Число жителей этих штатов, которые получили рекомендации властей об эвакуации, превысило 2 млн человек. Во Флориде в состояние повышенной готовности приведены 6 тысяч резервистов Национальной гвардии, властям на местах разрешено по своему усмотрению временно закрывать школы в случае ухудшения погодных условий.

Столь сильный шторм не приближался к берегам Флориды с 2004 года.

Из-за урагана многие американские авиакомпании, включая American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, объявили об отмене или переносах своих рейсов из аэропортов, находящихся в юго-восточной части США. В целом за последние двое суток в США отменили более 3 тыс. авиарейсов.

По последним данным, число жертв урагана на Гаити достигло 140 человек.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, власти Гаити смогли добиться эвакуации 21 тысячи человек. Сейчас они пытаются обеспечить их едой и питьевой водой.

Ураган "Мэтью" стал самым сильным ураганом в регионе за последние 10 лет. После Багамских островов он обрушился на Гаити. Ураган сопровождался сильными ливнями и разрушительными ветрами. На Гаити он привел к наводнениям и оползням.

Гаити - одна из самых бедных стран региона, которая до сих пор не может оправиться после разрушительного землетрясения 2010 года. Многие люди, потерявшие тогда дома, до сих пор живут в палатках.