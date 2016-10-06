В Киеве завтра днем до +13°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 октября, в столице без осадков, температура воздуха днем +13°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +9°.

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Ветер переменный, до 4.3 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, 7 октября на юге Украины до +22°, на западе пройдут дожди.