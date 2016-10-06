Завтра на западе Украины пройдут дожди, на юге до +22° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября на юге Украины до +22°, на западе пройдут дожди.

В большинстве областей Украины завтра без осадков / sunny7.ua

В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +13°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

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Во Львове 7 октября ливень, ночью +1°, днем 9°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.

В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью +2°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +11°, днем +18°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до 22° / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +8°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +10°, днем +18°. Ветер южный и восточный, до 2.7 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер западный и юго-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +12°, днем +19°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью +11°, днем +19°, ветер переменный, тихий.

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В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер переменный, до 1.4 м/с.

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