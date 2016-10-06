Завтра на западе Украины пройдут дожди, на юге до +22° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября на юге Украины до +22°, на западе пройдут дожди.
В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +13°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°
Во Львове 7 октября ливень, ночью +1°, днем 9°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +1°, днем +9°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.
В Виннице в пятницу переменная облачность. Температура ночью +2°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +11°, днем +18°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +8°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +10°, днем +18°. Ветер южный и восточный, до 2.7 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер западный и юго-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +12°, днем +19°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью +11°, днем +19°, ветер переменный, тихий.
Запад Украины засыпает снегом (видео)
В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер переменный, до 1.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°