Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

16:01, 6 октября 2016
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Вулкан Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла на высоту 4,5 км над уровнем моря.

volkstat.ru
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4,5 км / volkstat.ru

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.

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"Столб пепла на вулкане Шивелуч поднялся на высоту до 4,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в западном и северо-западном направлениях на 5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Напомним, из-за извержения вулкана Колима в Мексике эвакуировали сотни местных жителей.

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