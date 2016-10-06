Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросил столб пепла на высоту 4,5 км над уровнем моря.

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4,5 км / volkstat.ru

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает ТАСС.

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"Столб пепла на вулкане Шивелуч поднялся на высоту до 4,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в западном и северо-западном направлениях на 5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Напомним, из-за извержения вулкана Колима в Мексике эвакуировали сотни местных жителей.