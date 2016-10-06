Польшу накрыл шторм, есть пострадавшие

На Польшу обрушился шторм, который привел к подтоплениям и значительным повреждениям.

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В городе Драганова сильный ветер поломал деревья, повредил мосты и порвал линии электропередачи. Из-за ливня подтопленными оказались несколько десятков домов, есть пострадавшие.

Также стихия разбила причал в городе Сопот.

Из-за шторма спасатели просят людей не подходить близко к воде.

Напомним, более 1,5 млн жителей штата Флорида (США) находятся в зонах эвакуации из-за приближения урагана "Мэттью".