Польшу накрыл шторм, есть пострадавшие

14:39, 6 октября 2016
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На Польшу обрушился шторм, который привел к подтоплениям и значительным повреждениям.

REUTERS
REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На юге Онтарио из-за наводнения объявили чрезвычайное положение

В городе Драганова сильный ветер поломал деревья, повредил мосты и порвал линии электропередачи. Из-за ливня подтопленными оказались несколько десятков домов, есть пострадавшие.

Также стихия разбила причал в городе Сопот.

Из-за шторма спасатели просят людей не подходить близко к воде.

Напомним, более 1,5 млн жителей штата Флорида (США) находятся в зонах эвакуации из-за приближения урагана "Мэттью".

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